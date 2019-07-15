Экстрадицию подозреваемого в убийстве следователя россиянина приостановили

Власти Грузии решили приостановить экстрадицию россиянина Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, процесс экстрадиции был приостановлен на фоне изменения отношений между Грузией и Россией. Адвокаты Сумбаева обжаловали решение в Верховном суде страны, а журналисты выразили мнение, что дело имеет политический характер. По их словам, подозреваемый имел информацию о кибервмешательстве России во внутренние дела других стран.

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Верховный суд Грузии принял решение об экстрадиции Сумбаева 31 мая. По словам его адвоката, в России молодого человека «хотят осудить за убийство, а не за мошенничество».

Евгения Шишкина была застрелена в 10 октября 2018 года возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское. 7 марта 2019 года в Санкт-Петербурге были задержаны 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, обвиненный в том, что выполнил заказ, и посредник — 17-летний житель Санкт-Петербурга. Обоим предъявлены обвинения. Заказчик по версии следствия, Ярослав Сумбаев. Его связывают и с нападением на свидетеля, согласившегося на сотрудничество со следствием.

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