По делу об убийстве российской следовательницы арестован футбольный фанат Шульц

В Грузии арестовали 23-летнего гражданина России Ивана Кочеткова по уголовному делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, застреленной в Московской области в октябре 2018 года. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

По версии следствия, бывший футбольный фанат из Астрахани по прозвищу Шульц вел слежку за следовательницей, а в день убийства вместе с женой Дарьей уехал из Москвы и перебрался в Грузию. Его супруга является сестрой Ярослава Сумбаева, которого следствие считает заказчиком убийства Шишкиной.

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В Грузии чета Кочетковых присоединилась к Сумбаеву, чтобы вместе вести бизнес по продаже наркотиков через онлайн-магазин в даркнете. Кроме того, у них был и легальный бизнес по продаже арахисовой пасты.

По данным следствия, хакер Сумбаев заказал в даркнете убийство Шишкиной, которую считал личным врагом из-за преследования по «билетному» делу — он с сообщниками занимался аферами по возврату авиа-и железнодорожных билетов, приобретенных в интернете.

Заказ, размещенный хакером, взялись исполнить двое несовершеннолетних из Петербурга. Один из них Абдулазиз Абдулазизов 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась. В ходе следствия Абдулазизов и его соучастник полностью признали вину в совершенном преступлении.

Сумбаев был задержан в Грузии и экстрадирован в Россию.

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