Орудие убийства российской следовательницы нашли на дне Москвы-реки

Одним из главных доказательств в деле об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной стал самодельный пистолет, найденный в реке. Об этом в четверг, 16 января, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного Комитета России (СКР).
«Орудие убийства и патроны к нему были обнаружены во время следственных действий на дне Москвы-реки, на нем следователи выявили генетический материал исполнителя убийства. Расследование уголовного дело завершено, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — рассказала Петренко.
Она уточнила, что следствие квалифицировало действия обвиняемых по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой по найму») и статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
По данным следствия, заказчиком убийства следователя МВД Евгении Шишкиной стал Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
По версии следствия, для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В сентябре 2018 года Сумбаев, используя один из мессенджеров, в котором представлялся как Мигель Моралис, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего.
Тот, в свою очередь, привлек своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась. В ходе следствия Абдулазизов и его соучастник полностью признали вину в совершенном преступлении. Ярослав Сумбаев задержан в Грузии, сейчас решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности за соучастие в убийстве следователя. Иван Кочетков объявлен в розыск.