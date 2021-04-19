В российском суде арестант взял в заложники конвоира и был застрелен при побеге

В Новосибирске конвой застрелил арестанта, пытавшегося бежать из Центрального районного суда. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на областное управление МВД России.

ЧП произошло утром в понедельник, 19 апреля, во дворе здания суда. Мужчина 1986 года рождения, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, был доставлен в суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения.

При разгрузке в автозак обвиняемый взял в заложники сотрудника конвоя. Угрожая применением насилия, он потребовал отпустить его, говорится в сообщении суда.

Полицейским-конвойным было принято решение стрелять по арестованному из табельного оружия для предотвращения побега. Арестованный получил огнестрельное ранение, от которого скончался в машине скорой помощи.

Начальник управления МВД по Новосибирской области инициировал служебную проверку.