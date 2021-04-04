В Москве мужчина расстрелял отказавшегося пустить его в ТЦ охранника

Мужчина расстрелял сотрудника торгового центра (ТЦ) на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел на Тушинской улице города. Известно, что между молодым человеком и охранником произошел конфликт, после чего первый выстрелил, предположительно, из травматического оружия в своего оппонента.

Согласно информации Telegram-канала LShot, покупатель вышел из себя, так как его отказались пускать в магазин за десять минут до открытия.

В результате в ногу сотрудника службы безопасности ТЦ попали три пули, госпитализация ему не потребовалась. Стрелявший скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 января сообщалось, что пьяный житель Когалыма (ХМАО) расстрелял из ружья отделение полиции и банк. Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали от мужчины сдаться, однако он направил на них оружие. После предупредительного выстрела сотрудник полиции ранил нарушителя в плечо. Мужчину задержали и направили в больницу.