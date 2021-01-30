Пьяный россиянин расстрелял из ружья отдел полиции и банк

Пьяный житель Когалыма (ХМАО) расстрелял из ружья отделение полиции и банк. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД, детали уточняет Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в субботу, 30 января. Работающий слесарем 59-летний Александр Барский накануне поссорился с женой после ее рассказа о том, что ее обманули телефонные мошенники на 98 тысяч рублей. Россиянин выпил бутылку коньяка, а позже пришел к выводу, что его супруга ни в чем не виновата. Причиной случавшегося он счел бездействие полиции и банк, который осуществил перевод.

Мужчина взял охотничье ружье и поехал на машине к отделению полиции. Сначала он сделал несколько выстрелов по зданию, после чего поехал в банк, который также обстрелял. Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали от мужчины сдаться, однако он направил на них оружие. После предупредительного выстрела сотрудник полиции ранил нарушителя в плечо. Мужчину задержали и направили в больницу.

В результате происшествия больше никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В свою очередь региональное СУСК на своем сайте сообщило о возбуждении второго уголовного дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Telegram-канал «112» уточняет, что правоохранители приняли заявление жены слесаря по факту телефонного мошенничества и направили его в работу.

В декабре 2020 года турист открыл стрельбу в одном из баров Евпатории. Он поссорился с одним из посетителей заведения и выстрелил ему в живот. Раненого мужчину, сидевшего на ступеньках заведения, увидела продавщица круглосуточного магазина напротив и вызвала сотрудников правоохранительных органов.