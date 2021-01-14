Полицейская погоня со стрельбой за россиянином попала на видео

В Биробиджане полицейская погоня со стрельбой за нетрезвым россиянином за рулем попала на видео. Ролик в четверг, 14 января, публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как полицейские пытаются остановить белый автомобиль в одном из заснеженных жилых дворов. Водитель отказывается подчиниться требованию полицейских и пытается уехать, несмотря на запрыгнувшего на капот сотрудника патрульно-постовой службы и выстрелы его коллег в воздух и по колесам. Из-за льда и снега седан совершает опасные маневры, таранит патрульные автомобили и сбрасывает сотрудника полиции.

С помощью нескольких машин полиции автомобиль все же задержали, а водителя заковали в наручники. Выяснилось, что он лишь недавно сумел вернуть права, которые у него отобрали в конце 2018 года за пьяную езду. В момент задержания он снова находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.