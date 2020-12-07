Десяток полицейских машин устроили погоню за автомобилем в Москве

Десяток полицейских машин устроили погоню за автомобилем на юго-востоке Москвы. Видео преследования опубликовано в Telegram-канале Mash.
Инцидент произошел в столичном районе Кузьминки. Нарушителем оказался водитель ВАЗ 2110, который в течение примерно 15 минут пытался уйти от погони, катаясь по району кругами.
Как рассказали очевидцы, в ходе преследования полицейским пришлось применить оружие и стрелять по колесам машины. Заблокировать автомобиль удалось на Саратовской улице, где водителя и задержали.