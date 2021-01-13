В машине пьяного водителя в Петербурге нашли тело с перерезанным горлом

В Санкт-Петербурге полиция устроила погоню за автомобилем, водитель которой отказался остановиться, в итоге в ней на заднем сиденье нашли мужчину с перерезанным горлом. Об этом в среду, 13 января, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранним утром 13 января на улице Дзержинского наряд ДПС намеревался проверить документы у автомобиля УАЗ с петербургскими номерами. Однако водитель не остановился. Пытаясь оторваться от полицейской погони, он въехал в сугроб у деревни Хижина.

Во время осмотра машины полицейские обнаружили тело мужчины с резаной раной шеи и уха, лежащее на заднем сиденье в салоне. Погибшим оказался житель Петербурга 1978 года рождения. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Личность водителя также установлена — 43-летний ранее судимый за избиение женщины и грабеж житель Сланцев. Он был с признаками алкогольного опьянения. В настоящий момент водитель задержан.