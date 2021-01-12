Получивший 12 лет за убийство любовницы историк Соколов попросил смягчить срок

Защита историка Олега Соколова, получившего 12,5 лет лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, обжаловала приговор. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

По его словам, в жалобе он и его подзащитный просят апелляционную инстанцию смягчить наказание.

25 декабря суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Соколову, признав его виновным в убийстве любовницы и незаконном хранении оружия, из которого он ее застрелил. По совокупности статей он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как установил суд, историк совершил преступление на почве ревности. Он выпустил в голову Ещенко четыре пули, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил ее тело кухонными ножами и топором, после чего выбросил части тела в реку Мойку.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался в убийстве, после чего якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.