Суд признал историка Соколова виновным в убийстве и расчленении любовницы

В Санкт-Петербурге суд признал виновным историка Олега Соколова в убийстве и расчленении своей любовницы Анастасии Ещенко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с процесса, проходящего в Санкт-Петербургском городском суде.

В ходе оглашения приговора судья заявил, что вина бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета в совершении преступления установлена. Соколов убил Ещенко из ревности, выпустив ей в голову четыре пули. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело кухонными ножами и топором, а после выбросил части в реку Мойку.

Суд признал историка виновным в хранении обреза, которым он застрелил Ещенко.

Позже будет названо наказание.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Соколова 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему вменяются статьи 105 («Убийство») и 222 («Незаконное хранение оружия») УК России.

Соколов заявил в последнем слове о своем раскаянии, при этом он считает, что нельзя назвать совершенную им расправу умышленной. По словам подсудимого, он убил Ещенко «в состоянии полного умопомрачения», вызванного ужасными оскорблениями его детей, и это теперь мучит его.

Прокурор указала, что Соколов признался в убийстве после задержания и установления обстоятельств произошедшего, исходя из чего его признание вины не является смягчающим обстоятельством. При назначении ему наказания следует учесть его заслуги ученого, наличие пожилых родителей и маленьких детей.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.