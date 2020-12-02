Турист открыл стрельбу в крымском баре

В Крыму сотрудники Росгвардии задержали туриста, открывшего стрельбу в баре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным портала, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Евпатории. 32-летний житель Ростовской области, отдыхавший на курорте, поссорился с одним из посетителей бара и выстрелил ему в живот.

Раненого мужчину, сидевшего на ступеньках заведения, увидела продавщица круглосуточного магазина напротив и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место росгвардейцы оказали пострадавшему первую помощь и передали напавшего на него сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что россиянин открыл стрельбу у жилого дома и убил бывшую жену. После случившегося житель Калининграда покончил с собой. Оружие, из которого были произведены выстрелы, обнаружили на месте происшествия сотрудники полиции.