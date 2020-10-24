Россиянин открыл стрельбу из ружья по подросткам

Житель Волгограда открыл стрельбу с балкона пятого этажа жилого дома по группе подростков. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону, передает «Интерфакс».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Они изъяли у россиянина охотничье ружье и патроны, которые, предположительно, были заряжены солью.

Двое несовершеннолетних получили травмы в виде ссадин и кровоподтеков. Им оказана медицинская помощь на месте.

В июле в Приморском крае 63-летний пенсионер ранил выстрелом из ружья свою соседку. Россиянин распивал спиртное в собственном доме, в какой-то момент он вынул из сейфа ружье и несколько раз выстрелил в сторону дома раздражавшей его 45-летней соседки. В результате женщину госпитализировали.