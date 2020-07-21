Российский пенсионер выстрелил из ружья в голову раздражавшей его соседки

В Приморском крае задержан 63-летний пенсионер, ранивший выстрелом из ружья свою соседку. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, россиянин распивал спиртное в собственном доме в селе Жариково, в какой-то момент он вынул из сейфа ружье и несколько раз выстрелил в сторону дома раздражавшей его 45-летней соседки. В результате женщина, получившая ранение, госпитализирована, а на место выехала полиция.

К приезду сотрудников правоохранительных органов пенсионер успел скрыться, но по горячим следам его местонахождение удалось вычислить. В момент задержания он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что охотничье ружье зарегистрировано в установленном порядке. Сообщается, что между соседями сложились давние неприязненные отношения в связи с территориальным спором.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

28 декабря 2019 года сообщалось, что в Краснодарском крае местный житель расстрелял соседа и его сына из-за того, что они слушали громкую музыку.

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