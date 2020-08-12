Российские полицейские застрелили водителя после проверки машины

В Санкт-Петербурге полицейские застрелили водителя машины, который оказался бывшим боевиком. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ранним утром 12 августа на Боровой улице наряд патрульно-постовой службы остановил автомобиль ВАЗ, ехавший с выключенными фарами. При осмотре машины полицейские нашли под капотом сверток. В этот момент водитель ударил крышкой капота майора полиции по голове и побежал во дворы.

В погоню за ним бросился младший лейтенант. Когда он догнал беглеца, тот напал на полицейского и стал отбирать табельное оружие. Лейтенант трижды выстрелил в подозреваемого, в результате тот скончался от полученных ранений.

Нападавшим оказался 28-летний уроженец Дагестана, судимый за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандформировании. В свертке, из-за которого он бросился бежать, эксперты нашли два обреза: охотничьего ружья и винтовки Мосина.

Следственный комитет России проводит проверку по факту применения табельного оружия нарядом патрульно-постовой службы.

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