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Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

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Фото: РИА Новости / СК РФ

Житель Рязанской области, убивший пятерых человек, объяснил поступок самообороной. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Мужчина 1988 года рождения, подозреваемый в убийстве из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области, дал показания. На допросе он признал, что совершил выстрелы в людей, однако объяснил это «якобы необходимой обороной», передает СКР.

Отмечается, что Касимовский районный суд арестовал мужчину по ходатайству следователей.

Ранее подозреваемого обвинили в домашнем насилии. Сообщалось, что мужчина имел националистические взгляды и в последнее время был очень агрессивным. Знакомые задержанного добавили, что он избивал своих детей, те постоянно ходили с синяками.

5 апреля сообщалось, что в Рязанской области местный житель расстрелял пятерых человек. 32-летний мужчина сделал замечание компании молодых людей, которые собрались под окнами многоэтажного дома и сильно шумели. Началась словесная перепалка — и стороны решили выяснить отношения в подъезде.

Тогда мужчина взял зарегистрированный охотничий карабин «Вепрь», вышел в подъезд и расстрелял нарушителей спокойствия — четырех мужчин и одну женщину. Все потерпевшие в возрасте от 22 до 31 года погибли на месте.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, стрелок был работником местного психоневрологического диспансера и оружием владел на законных основаниях. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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