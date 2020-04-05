Убившего пятерых человек россиянина обвинили в домашнем насилии

Соседи жителя поселка Елатьма Рязанской области, расстрелявшего пятерых человек, обвинили его в домашнем насилии. Об этом сообщает Life.

По словам собеседников портала, мужчина имеет националистические взгляды и в последнее время был очень агрессивным. Знакомые задержанного добавили, что он избивал своих детей, те постоянно ходили с синяками. При этом уточняется, что жена подозреваемого никогда не жаловалась на побои.

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Ранее 5 апреля сообщалось, что в Рязанской области местный житель расстрелял пятерых человек. 32-летний мужчина сделал замечание компании молодых людей, которые собрались под окнами многоэтажного дома и сильно шумели. Началась словесная перепалка — и стороны решили выяснить отношения в подъезде.

Тогда мужчина взял зарегистрированный охотничий карабин «Вепрь», вышел в подъезд и расстрелял нарушителей спокойствия — четырех мужчин и одну женщину. Все потерпевшие в возрасте от 22 до 31 года погибли на месте.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, стрелок был работником местного психоневрологического диспансера и оружием владел на законных основаниях. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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