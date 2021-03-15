В российском городе на Масленице расстреляли чучело из танка

В Красносельском районе Санкт-Петербурга в Масленицу чучело расстреляли из танка. Видеозапись мероприятия опубликована в сообществе «Стальной десант Милитари парк» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что танк с расстояния в несколько метров производит выстрел в объект, после чего тот начинает дымиться. Публика поддерживает происходящее возгласами.

Судя по другим записям в сообществе, Масленицу праздновали в милитари-парке. Посетителям мероприятия предлагалось пострелять из автоматов, посоревноваться в сборке оружия, покататься на бронетранспортере и танке.

Ранее стало известно, что в городе Кингисеппе Ленинградской области во время празднования Масленицы взорвалось чучело, когда актеры стали поджигать его на глазах публики. У одного из актеров, проводивших мероприятие, загорелась одежда. Участники шоу рассказали, что чучело облили бензином, после чего установили и снова облили. В результате пары горючего газа стали улетучиваться, что и привело к взрыву. После инцидента мероприятие продолжилось.