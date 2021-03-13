Сожжение гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу показали на видео

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу сожгли 24-метровый замок «корона-людоеда». Запись сожжения гигантского арт-объекта опубликована в Telegram-канале RT.

На кадрах показаны сотни людей, собравшихся вокруг горящего замка. При этом замок огражден, пришедшие на праздник стоят на безопасном расстоянии от огня.

Как сообщает ТАСС, замок из лозы был создан основателем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние» Николаем Полисским.

«Это наша традиционная Масленица. Я ее даже называю главной Масленицей страны. Так как весь год для всего мира COVID-19 — главная проблема, главная беда. Мы построили такой замок "корона-людоеда" и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу», — рассказал Полисский.

Традиция сжигать арт-объекты на Масленицу появилась в Никола-Ленивце в 2001 году.

Ранее в Минздраве назвали самые опасные начинки для блинов. Наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. При этом диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.