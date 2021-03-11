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В Минздраве раскрыли самые опасные начинки блинов

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян раскрыл самые опасные начинки блинов. Об этом он рассказал РБК во время Масленичной недели, которая отмечается в России с 8 по 14 марта.

По словам Тутельяна, блины с начинкой могут быть небезопасны для потребителей, если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Врач пояснил, что все нормативные процедуры легче соблюдать, если в блинах нет начинки. При добавлении в блюдо продуктов риск микробиологической порчи резко повышается, так как для каждой начинки существуют различные требования к хранению.

По его мнению, наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. Диетолог посоветовал россиянам отдавать предпочтение выпечке без начинки. При необходимости Тутельян порекомендовал отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запретил продажу блинов с начинкой во время праздничных гуляний в рамках борьбы с коронавирусом. Реализация продукции допускается только в закрытой индивидуальной одноразовой упаковке, тесто для блинов должно изготавливаться в стационарных условиях, а сотрудники обязаны использовать перчатки и маски.

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