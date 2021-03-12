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Российская сирота украла блины в Масленицу и умерла

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В одном из детских домов на западе Москвы 16-летняя сирота украла с кухни предназначавшиеся для других детей блины, подавилась и умерла на Масленичной неделе. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

ЧП произошло 11 марта, в четверг — этот масленичный день в народе принято называть «Разгуляй». Воспитанница приюта, «страдающая глубокой умственной отсталостью и другими серьезными диагнозами», пробралась в раздаточную комнату и начала есть блины. Издание отмечает, что из-за болезни девочка не могла пережевывать еду, поэтому ей давали только протертую пищу.

В результате сирота в спешке подавилась украденными блинами. Ее перенесли в медпункт и стали ждать скорую. Приехавшие на вызов медики не смогли спасти девочку.

В прошлом году сообщалось о жительнице Москвы, которая приняла участие в конкурсе по поеданию пирожных и умерла. Девушка пыталась прожевать сразу несколько пирожных, но не смогла и подавилась кондитерским изделием. В баре, где произошло ЧП, предположили, что у девушки могли быть проблемы с сердцем.

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