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Отец погибшей от поедания пирожных девушки рассказал об инциденте

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Кадр: РЕН ТВ
Кадр: РЕН ТВ

Отец девушки, которая погибла в Москве после конкурса по поеданию пирожных, прокомментировал инцидент. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, девушке нельзя было употреблять спиртное. При этом он не уточнил причину такого запрета.

Ранее в баре, где произошла трагедия, предположили, что у девушки могли быть проблемы с сердцем. Однако ее отец опроверг такое утверждение.

ЧП произошло 15 февраля. Как писало издание Baza, жительница Москвы решила принять участие в конкурсе по поеданию пирожных. Под конец конкурса она пыталась прожевать сразу несколько пирожных, но не смогла. Она подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

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