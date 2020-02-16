Момент гибели москвички на конкурсе по поеданию пирожных попал на видео

Момент гибели 23-летней жительницы Москвы во время конкурса по поеданию пирожных попал на запись камер видеонаблюдения. Ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что под конец конкурса девушка попыталась прожевать сразу несколько пирожных. В какой-то момент она хватается за рядом стоящего человека и начинает падать. К ней подбегают другие посетители заведения и пытаются помочь, однако спасти москвичку не удалось. По некоторым данным, девушка работала пекарем.

ЧП произошло 15 февраля. Как писало издание Baza, жительница Москвы подавилась кондитерским изделием и задохнулась. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

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