Россиянин прокатился на «ватрушке» на Мамаевом кургане и умер

В Волгограде на Мамаевом кургане местный житель покатался с девушкой на «ватрушке» (тюбе), врезался в заброшенное здание у подножия возвышенности и умер в реанимации. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга, сообщает V1.ru.

В региональном комитете здравоохранения изданию сообщили, что 24-летний пострадавший был доставлен в больницу с переломом основания черепа и черепно-мозговой травмой. Он умер ночью, не приходя в сознание. Жизнь девушки, которая каталась на «ватрушке» вместе с погибшим, находится вне опасности, заявили изданию в региональном управлении Следственного комитета (СК).

«Данный спуск является несанкционированным. Люди, к сожалению, не понимают возможного риска и приходят туда кататься с детьми, сами подвергая свою жизнь опасности. <...> Сейчас туда завезли несколько машин песка, чтобы засыпать участок склона и избежать подобных трагедий», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области женщина погибла на привязанной к автомобилю «ватрушке», попав под колеса другой машины — на повороте ее занесло под транспорт, ехавший навстречу. Предположительно, водитель машины, к которой был привязан тюб, был пьян.

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