Гибель россиянки на «ватрушке» под колесами автомобиля попала на видео

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В Мамско-Чуйском районе Иркутской области женщина погибла на привязанной к автомобилю «ватрушке» (тюбе), попав под колеса другой машины. Видео с моментом гибели опубликовал «Московский комсомолец».

На кадрах с видеорегистратора видно, что из-за поворота выезжает автомобиль, буксировавший тюб. Из-за заноса «ватрушку» занесло под машину, ехавшую навстречу.

По данным издания, водитель машины, к которой был прицеплен тюб, был пьян.

Ранее в январе сообщалось, что жительница Омска разбилась насмерть при катании на тюбе. По данным Следственного комитета, при спуске женщина ударилась об осветительный бетонный столб, на следующий день она умерла. Предположительно, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

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