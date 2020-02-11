Россиянин решил освежиться в снегу после бани и напоролся на железный штырь

В Батыревском районе Чувашии мужчина решил освежиться в снегу после бани, прыгнул в сугроб, но не заметил металлический штырь и напоролся на него грудью. Об этом сообщило издание ku66.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 8 февраля в селе Алманчиково — мужчина был в гостях у родственников. После падения на железную арматуру он получил колотое ранение грудной полости.

Пострадавшего госпитализировали в Батыревскую районную больницу. Его состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области женщина погибла на привязанной к автомобилю «ватрушке» (тюбе), попав под колеса другой машины — на повороте ее занесло под транспорт, ехавший навстречу. Предположительно, водитель машины, к которой был привязан тюб, был пьян.

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