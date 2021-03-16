Для расстрелявшего коллег московского экс-полицейского запросили 22 года колонии

Прокурор попросил суд приговорить к 22 годам колонии полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в сентябре 2019 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила «Ленте.ру» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Гособвинитель в прениях просил назначить Алексею Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы, из них 10 лет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок два года. Также он попросил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по 1.5 млн рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тыс рублей», — уточнила Солопова.

Ранее присяжные признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, его оправдали по одному подобному эпизоду, а также по двум статьям о получении взяток. Отмечается, что присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, что освобождает его от пожизненного срока.

18 сентября полицейский московского метрополитена Алексей Смирнов открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам МВД возле станции «Рязанский проспект». В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

СМИ сообщали, что старший прапорщик мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.