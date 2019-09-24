Адвокат расстрелявшего двух полицейских в Москве назвал его жертвой провокации

Защитник расстрелявшего двух полицейских прапорщика Алексея Смирнова назвал его жертвой провокации взятки. Об этом во вторник, 24 сентября, адвокат Руслан Соловьев заявил в интервью ТАСС.

Смирнов отметил, что позиция защиты состоит в том, что Смирнов стал жертвой провокации, правовую оценку действий потерпевших дадут позже. Он также добавил, что в день задержания прапорщик полиции «нес службу в соответствии с требованиями устава, он не нарушал правил ношения оружия».

Сам Смирнов, арестованный за стрельбу по коллегам, в переписке с гражданской женой заявил, что сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) хотели его подставить.

18 сентября полицейский московского метрополитена Алексей Смирнов открыл огонь из табельного оружия по сотрудникам МВД возле станции «Рязанский проспект». В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявший был задержан, впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

СМИ сообщали, что старший прапорщик мог открыть стрельбу по коллегам из-за того, что ему подбросили еще тысячу рублей к тем двум, которые он получил в качестве взятки у нелегального мигранта. Якобы так полицейские хотели «утяжелить» статью.

В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru