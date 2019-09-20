Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве

Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект». Кадры оказались в распоряжении издания «Коммерсантъ».

На кадрах видно, что в ходе разговора в комнате полиции старший прапорщик Алексей Смирнов достает и заряжает табельное оружие, а затем направляет в сторону своих коллег. Один из коллег пытается отобрать пистолет и, судя по записям с камер наблюдения, получает ранение. После этого Смирнов покидает место преступления.

Еще один сотрудник полиции успевает выбежать на улицу со станции метро, но обессилев, падает на землю.

Полицейский открыл огонь из табельного оружия по своим коллегам возле станции метро «Рязанский проспект» в среду, 18 сентября. В результате один сотрудник ОСБ погиб, а другой был госпитализирован с ранениями. Стрелявшим оказался 35-летний старший прапорщик Алексей Смирнов. По неофициальным данным, страж порядка занимался поборами с пассажиров, попадавшихся на мелких нарушениях, и имел с этого около 10 тысяч рублей ежедневно.

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