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Появились новые кадры с расстрелянным московским полицейским

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Сотрудник Управления собственной безопасности (УСБ) МВД, раненный своим коллегой, попал на видео. Ролик в четверг, 19 сентября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Максим Веялко пытается скрыться от прапорщика Алексея Смирнова, открывшего огонь по нему с напарником после попытки задержания при получении взятки. Он успевает выбежать на улицу со станции метро «Рязанский проспект», но обессилев, падает на землю. В дальнейшем от полученных ранений пострадавший скончался.

Перестрелка произошла 18 сентября. Коллега погибшего Алексей Лимонов тоже пострадал и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

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