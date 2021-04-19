Подручного вора в законе Артема Липецкого арестовали за убийство авторитета

В Московской области суд арестовал подручного вора в законе Артема Аракеляна (Артем Липецкий) по подозрению в убийстве криминального авторитета, совершенном в 2011 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

44-летний подозреваемый находился в федеральном розыске с 2016 года. Он, по данным следствия, входил в группировку Артема Липецкого и в декабре 2011-го вместе с несколькими сообщниками обманным путем выманил в Москву одного из криминальных авторитетов Липецкой области с целью его похищения и убийства. Указания на расправу отдал им Артем Липецкий.

10 декабря 2011 года потерпевший и его приближенные были похищены из кафе в Москве. Похитители забрали у них мобильные телефоны, ценные вещи и машину и вывезли в Мытищи. Авторитета застрелили в помещении шиномонтажа, его охранников отпустили. Тело убитого группировка Аракеляна спрятала в водосточном коллекторе.

Артема Липецкого задержали и осудили в 2017 году, вместе с ним в колонию отправили участников похищения и убийства авторитета, кроме одного, которого поймали только сейчас. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.