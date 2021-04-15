Суд арестовал предполагаемого убийцу вора в законе Альберта Рыжего

Хорошевский суд Москвы арестовал Матлаба Султанова — предполагаемого убийцу вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдаров). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Султанов арестован до 12 июня. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, уточнила «Ленте.ру» представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Ранее 15 апреля сообщалось, что Султанов раскрыл мотив преступления. По его словам, он отомстил авторитету за то, что тот в прошлом оскорбил его мать. Однако следствие считает, что в устранении Рыжего был заинтересован брат главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), авторитет Намик Бакинский. Он имел сразу два мотива. Бакинский считал заказчиками убийства Гули Альберта Рыжего и Бадри Кутаисского. Кроме того, Гейдаров, освободившись из колонии, стал претендовать на контроль над фруктово-овощными рынками в Москве, чем также вызвал недовольство Намика Бакинского.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре московского жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля. Султанов признал вину, но не раскрыл мотив преступления.