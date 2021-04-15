Раскрыто положение убитого вора в законе Альберта Рыжего в преступном мире

Застреленный в Москве вор в законе Альберт Рыжий (Али Гейдаров) играл роль «пушечного мяса» в клане лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан). О положении убитого законника в интервью «Комсомольской правде» рассказала главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, Гейдаров начал криминальный путь в Архангельске, где с 2000-х годов занимался вымогательством у местных рыночных торговцев. Впоследствии он переехал в Санкт-Петербург и в 2012 году был коронован. Как отметила Гефтер, покровительство Рыжему оказали воры в законе, ориентированные на Деда Хасана, но стать значимой фигурой в клане лидера преступного мира России у Гейдарова не вышло.

По оценке Гефтер, Рыжий был тем, кого «первым бросают на амбразуры», и его убийство не приведет к серьезным изменениям в криминальном мире.

Ранее предполагаемый убийца Али Гейдарова раскрыл мотив преступления, пояснив, что отомстил авторитету за оскорбление матери.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля. Султанов признал вину.