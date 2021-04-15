Предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего раскрыл мотив преступления

Матлаб Султанов, предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова), раскрыл мотив преступления. По его словам, он отомстил авторитету за то, что тот в прошлом оскорбил его мать. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает «Коммерсант».

Уточнятся, что суд планирует рассмотреть ходатайство следствия об аресте Султанова.

Несмотря на данные показания, следственные органы считают, что в устранении Рыжего был заинтересован брат главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), авторитет Намик Бакинский. Он имел сразу два мотива. Бакинский считал заказчиками убийства Гули Альберта Рыжего и Бадри Кутаисского. Кроме того, Гейдаров, освободившись из колонии, стал претендовать на контроль над фруктово-овощными рынками в Москве, чем также вызвал недовольство Намика Бакинского.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля. Султанов признал вину, но не раскрыл мотив преступления.