Восстановлены события в день убийства вора в законе Альберта Рыжего

Вор в законе Альберт Рыжий (Али Гейдаров) в день убийства приехал в спортивный зал без телохранителя. События дня восстановил «Московский комсомолец».

По данным издания, Рыжий всегда выходил из дома в сопровождении одного или двоих охранников. Телохранители заходили с ним и в раздевалку спортивного зала. Однако в день убийства, 12 апреля, по словам жены Гейдарова, авторитет велел охраннику помыть автомобили и отправился на занятие один.

Ранее сообщалось, что Матлаб Султанов, предполагаемый убийца вора в законе Альберта Рыжего, целый год выслеживал свою жертву, подбирая удачный момент для нападения. Он арендовал квартиру в жилом комплексе «Алые паруса» и стал ходить в местный фитнес-клуб, где занимался спортом авторитет.

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля. Султанов признал вину, но не раскрыл мотив преступления.

По одной из версий, причиной могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули).