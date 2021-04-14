Задержанный за убийство вора в законе Альберта Рыжего признал вину

Матлаб Султанов, задержанный по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего), признал вину. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мужчина заявил, что не получал денежного вознаграждения за убийство криминального авторитета, и утверждает, что между ними был личный конфликт.

Об убийстве Рыжего в фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.

Сейчас следователи прорабатывают две версии убийства Гейдарова. По одной из них, причиной убийства могла быть месть представителей воровского мира за сотрудничество авторитета с правоохранительными органами. По другой версии, в криминальной среде Рыжего считали негласным заказчиком убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули).