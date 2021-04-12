В московском фитнес-центре застрелили вора в законе Альберта Рыжего

В московском спортзале был застрелен петербургский вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Наемный убийца пронес в здание оружие и совершил выстрел в спину мужчине. Об этом сообщает 47news в понедельник, 12 апреля.

Предполагается, что выстрелов было два, на кадрах из центра заметно, что находившиеся в зале люди начали выбегать из помещения после случившегося. За ними убежал и сам киллер, взяв с собой красный рюкзак. Инцидент произошел 12 апреля около 13:00.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Отмечается, что убийство было совершено в спортзале дома, где жил погибший. Он пришел туда с охраной. Как уточняет ТАСС, нападение произошло в фитнес-центре в комплексе «Алые Паруса».

«По предварительным данным, убийство было совершено из боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. После ссоры с потерпевшим он достал оружие и расстрелял своего оппонента. Марка пистолета-пулемета устанавливается», — сообщили агентству в правоохранительных органах, однако имени погибшего там не уточнили. В главном следственном управлении Следственного комитета добавили, что возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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