Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео

Момент убийства петербургского вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего) в московском фитнес-центре попал на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовал портал 47 News.

На размещенном в сети ролике видно, как один из посетителей зала подходит к мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, и стреляет ему в спину. Не исключено, что выстрелов было произведено несколько. Впоследствии стрелявший скрывается с места спроисшествия.

Об убийстве в фитнес-центре жилого комплекса «Алые Паруса» стало известно в понедельник, 12 апреля. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Предполагается, что преступление было совершено с применением боевого пистолета-пулемета, который убийца принес с собой в сумке. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК России.