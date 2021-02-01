В московском аэропорту задержали вора в законе Болгара

В московском аэропорту Домодедово задержали известного вора в законе Григория Карамалака по прозвищу «Болгар». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, его разыскивал Интерпол за преступления, совершенные на территории Молдовы. Его обвиняют в вымогательстве, трех покушениях на убийство, шантаже. Всего в отношении Карамалака возбуждено 16 уголовных дел.

В 1998 году «Болгар» сбежал в Россию, где получил статус беженца. Карамалак в 2008 году получил гражданство России.

В октябре прошлого года в Москве задержали участника организованной преступной группировки (ОПГ) вора в законе Шишкана по обвинению в убийствах и других тяжких преступлениях. Задержанного зовут Олег Соковиков, ему предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц и участии в преступном сообществе. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте. Шишкана обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.