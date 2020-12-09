Задержанный в Москве брачный аферист оказался вором в законе Басмачом

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали брачного афериста, укравшего из квартиры пенсионерки деньги и драгоценности на девять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, брачный аферист оказался 58-летним вором в законе Мерабом Ломсадзе, известным в криминальных кругах как Басмач. Чтобы не вызвать подозрений, при знакомстве с жертвой он использовал поддельные документы на чужое имя.

Установлено, что 70-летняя москвичка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. После переписки женщина пригласила его к себе домой. Во время одной из встреч задержанный поссорился с хозяйкой и перестал выходить на связь. Вскоре пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали украшения и 100 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК («Кража в особо крупном размере») РФ.

Осмотрев дом потерпевшей, полицейские обнаружили компактную видеокамеру, которую злоумышленник спрятал в мягкую игрушку, чтобы проследить, где женщина хранит ценные вещи.

Подозреваемый был задержан в городе Волжске, где жил вместе с супругой. Мужчину доставили в Москву для проведения следственных действий.