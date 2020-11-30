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Вора в законе Рафета побили и лишили титула из-за позорящего статус бизнеса

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Рафет Али-Байрамлынский
Рафет Али-Байрамлынский
Фото: «Прайм Крайм»

В Турции криминальные авторитеты побили и лишили титула 41-летнего вора в законе Рафета Амирова, известного в криминальных кругах, как Рафет Али-Байрамлынский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Амиров был лишен титула 24 ноября. Причиной для этого стало интриганство криминального авторитета, а также игнорирование несовместимых с титулом обвинений. В частности, воровской мир обвинял Амирова в наркоторговле — бизнесе, позорящем воровской статус и до сих пор считающемся одним из главных табу.

Амиров, входивший в окружение убитого киллером главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Гули), в настоящее время находится в международном розыске за убийство. Амирова объявили в розыск еще в 2010 году по инициативе МВД России.

27 ноября сообщалось, что окружение Надира Салифова назвало причиной его убийства месть за отрезанное ухо. Соратники Салифова уверены, что организатором преступления был Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский).

У воров в законе всегда были сложные отношения. В 2013 году, когда Массалинский попал за решетку, Гули призвал всех не признавать его вором в законе, а в 2017 году по приказу Гули на Эйвазова напали и отрезали авторитету ухо. По словам информированного источника, тогда Массалинский поклялся отомстить. Чтобы добраться до Салифова, он стал собирать вокруг себя других пострадавших от Гули воров в законе.

Об убийстве главного вора в законе Азербайджана стало известно 20 августа. Его застрелили в гостиничном номере в Анталии. В момент убийства Гули сидел спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, были еще двое человек, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу, Хагана Зейналова (Хан Бакинский), никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета.

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