Интерпол объяснился по поводу выдачи задержанного в Москве вора в законе Болгара

Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдове Виорел Центю объяснился по поводу выдачи задержанного в Москве вора в законе Григория Карамалака по прозвищу Болгар, находящегося в международном розыске за шантаж и покушение на убийство. Об этом сообщает молдавское агентство IPN.

По его словам, Молдавия получила официальный ответ о том, что Карамалак был обнаружен в московском аэропорту Домодедово. Однако у авторитета имеется гражданство Российской Федерации, поэтому он не может быть экстрадирован в Молдавию. Более того, как уточнил представитель Интерпола, Болгар не задержан и не арестован. Установлено его местонахождение.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры Молдавии Мария Виеру сообщила, что ведомство не получило официального уведомления от российских правоохранительных органов о задержании Карамалака.

Ранее 1 февраля сообщалось о задержании Болгара в московском Домодедово. Его разыскивает Интерпол за преступления, совершенные на территории Молдавии. Он обвиняется в вымогательстве, трех покушениях на убийство, шантаже. Всего в отношении Карамалака возбуждено 16 уголовных дел.

В 1998 году Болгар сбежал в Россию, где получил статус беженца. Карамалак в 2008 году получил гражданство России.