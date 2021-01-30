В Подмосковье арестовали грузинского вора в законе Панчо

Химкинский суд арестовал на два месяца грузинского вора в законе Давида Панчвидзе (Георгий Кипиани), более известного в криминальных кругах как Панчо. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, Панчвидзе проходит по делу о хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса России): ранее в январе его задержали в Химках с героином. Панчо грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Гефтер рассказала, что во времена СССР Панчвидзе судился несколько раз: в Тбилиси — за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, дважды за кражу, а также за оружие и наркотики, а в Донецке — за хулиганство. В постсоветский период его пять раз ловили на сходках от Минска до Красноярска и отпускали. При этом с 2007 года Панчо отсидел уже дважды.

Последний раз он освободился три года назад и переехал жить в Химки.

Ранее в январе сообщалось, что российские воры в законе нашли способ защиты от уголовной ответственности и наказания за свой статус, предусмотренный статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Преступники заключили негласную договоренность: если их публично или перед камерой спрашивают, являются ли они ворами в законе, они отвечают: «Для вас — нет. А кому надо, тот все знает».