Воры в законе нашли способ защиты от наказания за свой статус в России

Российские воры в законе нашли способ защиты от уголовной ответственности и наказания за свой статус, предусмотренный статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом URA.RU рассказал криминалист, эксперт по деятельности криминальных авторитетов Михаил Игнатов.

По его словам, эта лазейка позволяет им сохранять статус и не нарушать действующее законодательство. Воры заключили негласную договоренность: если их публично или перед камерой спрашивают, являются ли они ворами в законе, они отвечают: «Для вас — нет. А кому надо, тот все знает».

Выдворенный на днях из Украины вор в законе Зюзя на полицейском видео на вопрос о своем статусе говорит: «Я знаю сам, кто я такой». При этом, он качает головой, а затем кивает.

Впрочем, такая тактика поведения может и не помочь ворам, считает адвокат Иван Миронов. По его мнению, для состава преступления нужно не только признание человека в наличии воровского статуса, но и показания свидетелей, в том числе секретных, который зачастую является спекулятивным и непрозрачным. «Кого нужно закрыть, тех все равно закроют», — уверен он.

Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) в рамках новой статьи УК РФ также исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.