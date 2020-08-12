Первое в России дело по антиворовской статье передали в суд

В Томской области под суд пойдет фигурант первого в России дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в среду, 12 августа, сообщает «Интерфакс».

По данным агенства, прокуратура направила в суд дело Николая Кузьмичева, известного в криминальном мире как Коля Томский. Статус вора в законе он получил в 2013 году.

По версии следствия, с тех пор и по настоящее время авторитет занимает высшее положение в преступном мире и координирует деятельность бандитов в Томской и Кемеровской областях. О его задержании стало известно в конце мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что Коля Томский не пользовался большим авторитетом. Он стал одним из более чем 20 человек, которые с 2011 по 2014 годы получили воровские титулы при участии воров в законе Мераба Мзарелуа (Дуяке) и его зятя Гелы Кардавы (Гела Гальский).

На кадрах оперативной съемки, которая была опубликована ранее, задержанный Кузьмичев сам заявил сотрудникам правоохранительных органов, что не имеет уголовного прозвища и не является вором в законе.

«Кузьмичев ранее не судим, тюремного опыта не имеет, о его прошлом известно немного. По словам горожан, в самом Томске Кузьмичев авторитетом не пользовался и, по некоторым данным, мог иметь отношение к наркоторговле», — пояснила Виктория Гефтер, редактор агентства «Прайм Крайм». По ее мнению, задержание Кузьмичева — это инициатива томских силовиков ради того, чтобы отличиться на федеральном уровне.

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