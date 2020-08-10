Вора в законе Сандрика задержали в элитном районе Греции

В фешенебельном южном пригороде Афин задержан один из главарей русской мафии — вор в законе, 36-летний уроженец Грузии Сандро Курасбедиани, известный как Сандрик. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитет был арестован 5 августа в Кавури на основании европейский ордера, выданного властями Испании. Его задержание провели сотрудники полиции департамента по преследованию международных преступных организаций и отделом по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Службы безопасности Аттики.

Сандрик представил паспорт гражданина Грузии, но, по мнению греческой полиции, документ поддельный. При обыске его машины были обнаружены перцовый баллончик и кобура от пистолета. Это стало основанием для ареста с поличным по статье за нарушение закона об оружии.

Испанские власти разыскивают Сандрика за преступления, связанные с созданием преступной организации, незаконным хранением оружия, подделкой документов, мошенничеством и отмыванием денег.

Сандрик был коронован в 2004 году.

В Греции в настоящее время проживают 100 грузинских воров в законе, которые после переезда развернули в Европе масштабный преступный бизнес на торговле наркотиками и сборе дани с предпринимателей. Кроме того, они взяли под свой контроль порты Греции.

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