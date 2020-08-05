МВД заинтересовалось статусом чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского

МВД заинтересовалось статусом 39-летнего чеченского вора в законе Ахмеда Домбаева, известного как Ахмед Шалинский, против него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».
Авторитет после освобождения из мест заключения в октябре 2019 года проживает в Чечне.
Инициатором расследования стало управление МВД по Республике Северная Осетия — Алания, так как Домбаев был коронован в исправительной колонии Владикавказа во время отбытия там наказания.
Как отмечает «Прайм Крайм», в воровскую семью уроженец Шали Ахмед Домбаев принимался дважды. В первый раз его короновали в декабре в 2012 года представители грузинского воровского клана во главе с Тариэлом Ониани (Таро) и Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) по личной рекомендации криминального генерала Бадри Кутаисского (Когуашвили).
Через три недели Ахмед Домбаев под давлением вора в законе №1 Деда Хасана отказался от грузинского клана и принял его сторону. В феврале 2013 года чеченский авторитет вновь получил статус вора в законе, уже после убийства Деда Хасана.
Грузинский клан воспринял демарш Домбаева как предательство и личное оскорбление. Его воровская корона ими так и не была признана.