Решивший навести порядок в Белоруссии вор в законе Паштет понравился спецслужбам

Белорусский вор в законе Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как Паштет, рассматривается спецслужбами республики в качестве альтернативы Александру Кушнерову (Саша Кушнер) — главному вору в законе страны. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Как пишет ИА, по некоторым данным 38-летний Алексеевич понравился белорусским спецслужбам и «уже устраивает» их. В криминальном мире страны вор в законе также снискал уважение, поскольку заботится об арестантах в местах лишения свободы и снабжает их деньгами. Кушнеров же, напротив, преимущественно заботится о личном обогащении.

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20 июля сообщалось, что Паштет, недавно освободившийся из колонии, решил навести порядок в теневом секторе Белоруссии и подкрепил это решение соответствующим обещанием. Воровское послание за подписью Алексеевича появилось в местах лишения свободы и криминальных кругах Белоруссии 14 июля.

В нем криминальный авторитет обратился к белорусскому криминалитету с программным заявлением, в котором назвал своим приоритетом поддержку сидящих в лагерях и тюрьмах, которые годами оставались голодными и разобщенными по вине действующего лидера криминального мира республики Александра Кушнерова.

В своем воззвании к преступному миру Паштет называл Кушнера смутьяном, интриганом и другими выражениями. Он сообщил, что своей властью отменил все ранее принятые им решения и снял всех назначенных смотрящих (уголовные авторитеты, которые уполномочены решать вопросы на конкретной территории) и положенцев (заместитель вора в законе) Кушнера. По словам Паштета, отныне все вопросы в криминальном мире Белоруссии решает он сам, а также воры в законе Муму и Медвежонок. Он призвал авторитетов не бояться давать оценку происходящему и высказывать свое мнение.

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