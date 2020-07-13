В городе Лида операция спецназа против главного вора в законе Белоруссии попала на видео. Кадры публикует белорусское МВД.

В ролике демонстрируется задержание спецназовцами сходки уголовных авторитетов во главе с Александром Кушнеровым, известным в криминальных кругах как вор в законе Саша Кушнер. У ряда задержанных были изъяты ножи и топоры, которые продемонстрировали на видео. Был показан и сам организатор сходки, лежащий на земле с застегнутыми в наручники руками. Он ответил на вопросы оперативников и признал свой воровской титул.

В Лиде авторитеты предполагали провести передел сфер влияния в криминальных кругах и назначить смотрящих за городами Гродненской области. Это первая за 2020 год попытка криминального мира республики провести сходку.

22 мая сообщалось, что из исправительно-трудовой колонии №5 (ИТК) в городе Ивацевичи (Белоруссия) после отбытия срока освободился бывший вор в законе 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как Паштет. Его называли кандидатом в лидеры криминала Белоруссии. Именно он может составить конкуренцию главному вору в законе страны Александру Кушнерову.

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