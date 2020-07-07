Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России

Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, накануне в отношении Думоева было возбуждено уголовное дело по материалам сотрудников Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и их коллег из УУР по Краснодарскому краю. При этом дело в отношении 65-летнего криминального авторитета завели сразу по двум статьям.

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Одна из них — 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), традиционная для воров в законе. Вторая — часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Основанием для него стала история конца 90-х годов, когда Думоев незаконно оформил себе инвалидность II степени.

По ней вор в законе получал пенсию более 20 лет — вплоть до минувшего июня. Общий ущерб, который Думоев нанес Пенсионному фонду за это время, превысил один миллион рублей. Однако задержать криминального авторитета пока не удалось: в настоящее время он скрывается в Европе.

Как пишет «Прайм Крайм», Думоев, коронованный почти полвека назад — в 1973 году, — неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищение, валютные махинации, кражи и хранение наркотиков. В последний раз Центральный суд Сочи оштрафовал криминального авторитета за то, что он на основании поддельной справки получил земельный участок площадью семь соток в центре города.

В настоящий момент в криминальном мире Тенгиз Думоев считается одним из самых авторитетных воров в законе на всем постсоветском пространстве. А среди езидов (субэтноса курдов — народа, проживающего в основном в Ираке) Думоев является вторым по степени влияния вором в законе после Захария Калашова (Шакро Молодой) — лидера преступного мира России.

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